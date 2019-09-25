В соревнованиях приняли участие ребята из подшефных полицейским воспитательных учреждений.

Во Владимире прошёл первый областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди воспитанников детских домов 33-го региона. В нём приняли участие около 70 ребят из Камешково, Карабаново, Мурома, Собинки, Меленковского и Судогодского районов. В их числе – мальчишки и девчонки из воспитательных учреждений, над которыми шефствует УМВД России по Владимирской области.Настрой на победу сотрудники полиции помогали создавать не только словом, но и музыкой. В церемонии открытия соревнований принял участие оркестр регионального Управления МВД России.В ходе соревнований участники демонстрировали свои способности в прыжках в длину, беге, качании пресса, самбо и ряде других дисциплин.По итогам соревнований командное первое место заняла Лухтоновская школа-интернат, на втором месте оказалась команда Муромского детского дома, на третьем – Ляховского детского дома (Меленковский район).Первое место среди юношей III ступени занял Артём Горбунов (с. Ляхи). Второе и третье места в этой категории завоевали Денис Истомин (Муром) и Николай Симонов (с.Ляхи) соответственно.Среди девочек III ступени лучшей оказалась Анна Полякова (д.Лухтоново). Второе и третье места заняли Светлана Жарова и Светлана Брагина (Муром).Среди юношей IV ступени золотую медаль завоевал Алексей Жаров (Муром), серебряную – Кирилл Чинаев (д.Лухтоново), бронзовую – Андрей Ушаков (с.Ляхи).У девушек аналогичной ступени лучшей стала Анастасия Симонова (с.Ляхи). «Серебро» и «бронза» достались Полине Ерёминой и Александре Лебедевой (д.Лухтоново) соответственно.Кроме того, в отдельных видах дисциплин отличились ещё несколько человек. Так, Никита Поляков (д.Лухтоново) показал самый высокий результат в качании пресса (61 раз за минуту) и в отжимании (62 за минуту).В упражнении «Наклон вперёд» не оказалось равных Андрею Ушакову (с.Ляхи), чей результат – 21.По мнению организаторов мероприятия и самих ребят, такие состязания – это возможность не только продемонстрировать свою физическую подготовку, но пообщаться со сверстниками и правоохранителями в неформальной обстановке и проведение фестиваля в подобном формате обязательно должно быть продолжено.