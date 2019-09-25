39-летний житель Камешково курил в постели. От непотушенной сигареты задымился матрас

Накануне вечером соседи пострадавшего почувствовали запах дыма. В первый раз им удалось достучаться до мужчины. Тот уже был сильно пьяным. Он подтвердил, что у него загорелось подушка.Утром ситуация повторилась. Заметив дым в квартире потерпевшего, соседи вызвали МЧС. После ликвидации задымления в квартире обнаружили тело мужчины без признаков жизни. После осмотра места происшествия следствие пришло к выводу, что 39-летний житель Камешково, курил в постели. От непотушенной сигареты задымился матрас. Мужчина погиб от удушья.По сообщению следствия, житель Камешково проходил по другому уголовному делу. Он обвинялся в нарушении неприкосновенности частной жизни. Погибший распространял через сеть viber интимные фотографии своей бывшей сожительницы, сообщает Следственный комитет Владимирской области