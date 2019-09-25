Локатор нового поколения предназначен для мониторинга погодных условий для Росгидромета, метеорологических служб аэродромов и МЧС

В Суздальском районе, в селе Старый двор сегодня откроют новую метеорологическую радиолокационную станцию. Локатор нового поколения предназначен для мониторинга погодных условий для Росгидромета, метеорологических служб аэродромов и МЧС. Работа по созданию единого радиолокационного поля над территорией нашей страны ведется с 2008-го года.Владимир Малоросиянцев, заместитель начальника Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: "Наш локатор является частью единой системы радиолокационных метеорологических наблюдений Росгидромета. По нашей стране таких локаторов планируется поставить около 140 штук, и они перекроют радиолокационным полем всю территорию Российской Федерации. Локатор имеет радиус обзора 250-300 километров и производит циклические наблюдения. Периодичность по-разному задается, интервал от 3 до 5 минут в круглосуточном автоматизированном режиме. И данные передаются с высоким разрешением на пункт оператора."