Почему жители Собинского района не хотят переходить трассу по новым правилам?

Жители деревень Собинского района надеются, что их услышат. Теперь ближайший пешеходный переход через федеральную трассу у Ставровского поворота - через два километра. Как устранить барьеры между жителями и дорожниками, выясняла Екатерина Таманова.С утра собрались на работу, а дорогу перейти невозможно. С такой проблемой столкнулись жители деревень Афанасьево, Угор, Хрястово, Бабаево Собинского района. Жители остались отрезными от большой земли железными отбойниками. Теперь до ближайшего перехода им идти около двух километров. По необорудованной обочине.Надежда Гурова, житель деревни Хрястово: "Я вчера поехала во Владимир полвторого, переход был, полпятого я возвращаюсь, перехода нет. Все уже стоят отбойники, обращались к дорожникам, что происходит, как нам проходить? Они смеются, говорят, мы не знаем, нас дорожник перевел к отбойникам. И как перелезть? Я инвалид, я не могу перелезть через эти ограждения, мне только ползком если."Поворот налево, вместе с ним светофор и пешеходный переход ликвидирон в рамках капитального ремонта трассы М7. Рядом со ставровским поворотом построили новую развязку. Как утверждают в федеральной дорожной службе, такое решение было принято в целях безопасности. И местные власти были оповещены о закрытии поворота. Светофор и левый поворот- это конфликтные точки, на них постоянно случаются ДТП. За последний год здесь в семи авариях пострадали 9 человек, в том числе и пешеходы.Алексей Борисов, и.о. начальника ФКУ Упрдор "Москва-Нижний Новгород": "На сегодняшней день, к сожалению не обеспечено, автобусное движение, они должны заезжать в населенные пункты, к сожалению автобусы не заезжают. Они привыкли ходить через дорогу, в одном уровне, соответственно, этого не должно быть."Согласно федеральному закону, остановкам на трассе не место. И все же компромиссное решение найдено. Дорожники обещают временно сохранить наземный переход, пока не построят надземный. Но лучшим выходом из положения была бы организация автобусного сообщения в эти деревни. Об этом должны подумать власти района, говорят дорожники.Екатерина Таманова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".