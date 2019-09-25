Решение реализовано на базе сертифицированного мобильного приложения myDSS

Решение реализовано на базе сертифицированного мобильного приложения myDSSВТБ начал тестирование нового метода подтверждения транзакций и подписи документов для юридических лиц. Теперь пользователям интернет-банка «ВТБ Бизнес Онлайн Lite» доступна «облачная» квалифицированная электронная подпись. Решение реализовано на базе сертифицированного мобильного приложения myDSS.В отличие от обычной электронной подписи для «облачной» не требуется установка специализированного программного обеспечения на компьютер клиента. Для подписания документов с помощью приложения myDSS пользователь получает на свое мобильное устройство push-уведомление, которое содержит краткую информацию о документе, далее клиент выбирает действие – подписать или отклонить документ.Новая опция позволяет увеличить лимиты банковских операций в онлайн-каналах, благодаря повышенному уровню безопасности по сравнению со стандартным SMS-подтверждением. Еще одним важным преимуществом сервиса является возможность заверять документы даже при отсутствии доступа к Интернету — в режиме офлайн.«Сервис облачной электронной подписи реализован в рамках очередного этапа стратегии ВТБ по совершенствованию и внедрению передовых технологичных продуктов. Новая онлайн опция существенно упрощает подписание документов, благодаря чему у предпринимателей остается больше времени на решение актуальных задач по развитию бизнеса», — отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.«ВТБ является одним из безусловных технологических лидеров финансовой отрасли в России. В прошлом году банк первым запустил новый онлайн-сервис регистрации бизнеса с использованием приложения myDSS, а теперь первым встроил приложение в свой Интернет-банк для подписи документов. Этот проект имеет чрезвычайно важное значение для всего российского рынка, поскольку теперь квалифицированная электронная подпись в смартфоне myDSS становится признанным стандартом дистанционных банковских сервисов», — сказала коммерческий директор компании SafeTech Дарья Верестникова.