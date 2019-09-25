Журналистка Ксения Собчак и певица Светлана Лобода устроили жаркий спор. Знаменитости разошлись во мнении, после чего одна из них сделала неожиданное признание.

Журналистка Ксения Собчак и певица Светлана Лобода устроилижаркий спор. Знаменитости разошлись во мнении, после чего одна из них сделала неожиданное признание.Ксения Собчак брала интервью у вокалистки. Светлана Лободаповедала, что, не смотря на плотный рабочий график, о себе старается незабывать. Для сохранения молодости и красоты артистка пьет биотин и делает мезотерапиюлица, шеи, рук и волосистой части головы.Между тем Светлана Лобода подчеркнула, что старости не боится.Артистка представляет себя матерью большого семейства.Между тем Ксения Собчак отметила, что частые роды приближаютстарость. Беременность, по мнению теледивы, неблагоприятно влияет на организмженщины."Я молодею после родов", – не согласилась Лобода, чем вывелаСобчак из себя.Теледива сообщила, что из-за этого высказывания хочет запуститьчем-нибудь в Лободу. Ксения эмоционально заявила, что Светлана лукавит."Ребят, не верьте, вот в этот вот ****! Все, что она остальноеговорит, может быть, это правда, но этот рассказ о том, как роды живительновлияют на женщин – это полный ****, не верьте этому. Я это тоже слышала дородов. У меня выпали все волосы, посыпались все зубы. Как человек, которыйпережил радиацию, я еле-еле прихожу в себя", – посетовала в "Ютуб"-шоу "Осторожно,Собчак!"."Ты не права, – настаивала на своем – У многихженщин после родов все намного лучше. Я не омолодилась, но я лучше стала выглядеть. Во время беременности я выгляжу очень классно.Если я сравниваю свои фотографии "до" и "после" я понимаю, что с каждойбеременностью я все лучше".