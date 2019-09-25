Звезда российской эстрады Любовь Успенская устроила большую вечеринку с молодежными блогерами. Закончилось все плачевно.

Звезда российской эстрады Любовь Успенская устроила большую вечеринку с молодежными блогерами. Закончилось все плачевно.Очередной шуточный ролик Успенская опубликовала на своей странице в "Инстаграм". По сюжету, королева шансона решила устроить шумный праздник и позвала молодых звезд.Большая компания хорошо отдохнула: Успенская и ее друзья пели песни, выпивали и танцевали. Закончилось все не очень хорошо: за популярной певицей и блогерами выехала полиция. Видео публикует.