За полёт поставила себе тройку - много ошибок.

Как все военные люди, Мария Игнатьевна Былова говорит не "последний", а крайний. За штурвал самолета она готова сесть и сегодня. Недавно летчице из Камешкова исполнилось 98 лет.За штурвалом в 97! Мария Игнатьевна сама ведёт самолёт. За полёт поставила себе тройку - много ошибок.Мария Былова, ветеран Великой Отечественной войны: "Мне казалось, что я всегда сидела в этой кабине. Через столько лет. Ни страха никакого, смотр на землю, он крутит- вертит, а я чувствую себя нормально."Первый полёт - в Казахстане. Совмещая учёбу в школе и аэроклубе, она зимой учила теорию - свыше двадцати предметов - а весной - уже полёты. В 1939 - выпускница с отличием и молодой инструктор в Мытищинском аэроклубе. Кто знал, что готовить ей придётся ребят не просто к полётам, а к войне. Её самолёт - знаменитый У-2. На фронт она попала только в конце войны, на дальневосточный фронт. Там, в конце войны встретилась с будущим мужем.Мария Былова, ветеран Великой Отечественной войны: "Учебный самолёт, но его все лётчики любили, потому что все начинали с него учёбу."У настоящих летчиков нет возраста. Мария Игнатьевна и сейчас продолжает давать наставления юным пилотам. В Камешково она приходит к деткам в клуб авиамоделистов и проверяет летательные аппараты уже взрослых учеников."Ножное управление, глубокие виражи."От предложения "прокатиться" Мария Игнатьевна никогда не отказывается. Свою страсть к небу Мария Игнатьевна передала внуку. Он профессиональный летчик.Нина Глизница, Максим Котов. Вести Владимир