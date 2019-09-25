Президента Белоруссии Александр Лукашенко вывели на чистую воду. Любящий получать дотации от России, Батька в то же время опасается идти на интеграцию с Москвой. А последнее время лидер соседней республики начал стремительно налаживать отношения с Западом. В чем смысл политики Лукашенко?

Президента Белоруссии Александр Лукашенко вывели на чистую воду. Любящий получать дотации от России, Батька в то же время опасается идти на интеграцию с Москвой. А последнее время лидер соседней республики начал стремительно налаживать отношения с Западом. В чем смысл политики Лукашенко?В первой половине этого года ряд экспертов всерьезутверждали, что Россия намерена создать единое государство с Белоруссией к 2024году. Возглавить новое образование якобы должен был Владимир Путин.Недавно в прессе появились некоторые подробности планаинтеграции: он предполагает создание общего налогового и гражданскогозаконодательства, единой таможни. И все же это ограниченная интеграция,полагает эксперт Иван Преображенский.Он напомнил об отставке российского посла Михаила Бабича,который проводил жесткую линию в отношении Белоруссии. Преображенский неисключил, что Кремль отказался от "полного поглощения" соседнейреспублики."Кому-то может даже показаться, что в этой историипобедителем пока выходит Александр Лукашенко, который наверняка вместе,например, с интеграцией налогового и таможенного пространства получит икакие-то российские дотации", – написал эксперт в своей колонке на сайтеDeutsche Welle.На этом фоне примечательны контакты белорусского лидера сЗападом. Примечателен недавний визит помощника президента Дональда Трампа по нацбезопасностиДжона Болтона., соглашаясь на ограниченную интеграцию с Россией, приэтом дает понять, что хочет сохранить суверенитет Белоруссии, пояснилПреображенский. А раз так, то Минск волен выбирать, с кем ему развиватьотношения.Лукашенко, налаживая контакты с американцами, фактическишантажирует Москву, полагают в экспертном сообществе. Дескать, если Россия непредоставит финансовую помощь и скидки на энергоносители, Минск уйдет в стан еегеополитических соперников.Планируется, что следующая встреча сВладимиром Путиным произойдет в декабре. Президенты должны подписать планинтеграции до 2021 года. Впрочем, полагает Преображенский, ратификациясоглашения еще не означает, что Минск будет его выполнять.