Президента Белоруссии Александр Лукашенко вывели на чистую воду. Любящий получать дотации от России, Батька в то же время опасается идти на интеграцию с Москвой. А последнее время лидер соседней республики начал стремительно налаживать отношения с Западом. В чем смысл политики Лукашенко?
Президента Белоруссии Александр Лукашенко вывели на чистую воду. Любящий получать дотации от России, Батька в то же время опасается идти на интеграцию с Москвой. А последнее время лидер соседней республики начал стремительно налаживать отношения с Западом. В чем смысл политики Лукашенко?
В первой половине этого года ряд экспертов всерьез
утверждали, что Россия намерена создать единое государство с Белоруссией к 2024
году. Возглавить новое образование якобы должен был Владимир Путин.
Недавно в прессе появились некоторые подробности плана
интеграции: он предполагает создание общего налогового и гражданского
законодательства, единой таможни. И все же это ограниченная интеграция,
полагает эксперт Иван Преображенский.
Он напомнил об отставке российского посла Михаила Бабича,
который проводил жесткую линию в отношении Белоруссии. Преображенский не
исключил, что Кремль отказался от "полного поглощения" соседней
республики.
"Кому-то может даже показаться, что в этой истории
победителем пока выходит Александр Лукашенко, который наверняка вместе,
например, с интеграцией налогового и таможенного пространства получит и
какие-то российские дотации", – написал эксперт в своей колонке на сайте
Deutsche Welle.
На этом фоне примечательны контакты белорусского лидера с
Западом. Примечателен недавний визит помощника президента Дональда Трампа по нацбезопасности
Джона Болтона.
, соглашаясь на ограниченную интеграцию с Россией, при
этом дает понять, что хочет сохранить суверенитет Белоруссии, пояснил
Преображенский. А раз так, то Минск волен выбирать, с кем ему развивать
отношения.
Лукашенко, налаживая контакты с американцами, фактически
шантажирует Москву, полагают в экспертном сообществе. Дескать, если Россия не
предоставит финансовую помощь и скидки на энергоносители, Минск уйдет в стан ее
геополитических соперников.
Планируется, что следующая встреча с
Владимиром Путиным произойдет в декабре. Президенты должны подписать план
интеграции до 2021 года. Впрочем, полагает Преображенский, ратификация
соглашения еще не означает, что Минск будет его выполнять.