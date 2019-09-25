Певица признается, что за последние пять лет натерпелась от украинских СМИ. Журналисты внушали соотечественникам артистки, что Таисия Повалий – враг.

Певица признается, что за последние пять лет натерпеласьот украинских СМИ. Журналисты внушали соотечественникам артистки, что ТаисияПовалий – враг.По словам певицы, в медиа Незалежной вышло множество материалов сразного рода клеветой о ней. С экранов телевидения ее в буквальном смысле травили,причем делали это люди, с которым и она лично знакома."Почему вдруг по какому-то взмаху волшебной палочки онистали лить на меня грязь? Мне стало обидно. Что я такого плохого сделала?Кого-то убила и что-то украла? Я не оскорбляла никого, не переходила никогда наличности, не занималась черным пиаром! Почему я? Почему на меня в один моментвывалилась вся грязь?" – недоумевает знаменитость.Таисия Повалий поведала, что в какой-то момент украинцыповерили в то, что говорят о ней в СМИ. Вокалистка испытывала страх возвращаяськ себе домой. Мать уговаривала певицу уехать из страны, пожилая женщина оченьпереживала за свою кровиночку."Так и жила – в страхе и ужасе. Рыдала. Я и вчера рыдала, исейчас буду рыдать", – отметила Повалий.Таисия считает, что у нее отняли пять лет жизни.Знаменитость поведала, что на ее почту и телефон поступаютсообщения с угрозами. Недоброжелатели пишут, что хотят расправиться с ТаисиейПовалий, уничтожить ее семью. В полицию вокалистка не обращается, в тяжелыемоменты закрывается дома, в собственном уютном мирке.Между тем считает, что сегодня украинцыготовы воспринимать альтернативную информацию. Она надеется в скором временидостучаться до соотечественников."Именно сейчас чувствую, что могут быть перемены, что людинемножко прозрели и могут читать альтернативную информацию. Понимаю, чтоповесить все беды на меня – так было удобно, нашли известную мишень, – цитируетсайт .