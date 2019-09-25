Певица признается, что за последние пять лет натерпелась
от украинских СМИ. Журналисты внушали соотечественникам артистки, что Таисия
Повалий – враг.
Певица признается, что за последние пять лет натерпелась
от украинских СМИ. Журналисты внушали соотечественникам артистки, что Таисия
Повалий – враг.
По словам певицы, в медиа Незалежной вышло множество материалов с
разного рода клеветой о ней. С экранов телевидения ее в буквальном смысле травили,
причем делали это люди, с которым и она лично знакома.
"Почему вдруг по какому-то взмаху волшебной палочки они
стали лить на меня грязь? Мне стало обидно. Что я такого плохого сделала?
Кого-то убила и что-то украла? Я не оскорбляла никого, не переходила никогда на
личности, не занималась черным пиаром! Почему я? Почему на меня в один момент
вывалилась вся грязь?" – недоумевает знаменитость.
Таисия Повалий поведала, что в какой-то момент украинцы
поверили в то, что говорят о ней в СМИ. Вокалистка испытывала страх возвращаясь
к себе домой. Мать уговаривала певицу уехать из страны, пожилая женщина очень
переживала за свою кровиночку.
"Так и жила – в страхе и ужасе. Рыдала. Я и вчера рыдала, и
сейчас буду рыдать", – отметила Повалий.
Таисия считает, что у нее отняли пять лет жизни.
Знаменитость поведала, что на ее почту и телефон поступают
сообщения с угрозами. Недоброжелатели пишут, что хотят расправиться с Таисией
Повалий, уничтожить ее семью. В полицию вокалистка не обращается, в тяжелые
моменты закрывается дома, в собственном уютном мирке.
Между тем считает, что сегодня украинцы
готовы воспринимать альтернативную информацию. Она надеется в скором времени
достучаться до соотечественников.
"Именно сейчас чувствую, что могут быть перемены, что люди
немножко прозрели и могут читать альтернативную информацию. Понимаю, что
повесить все беды на меня – так было удобно, нашли известную мишень, – цитируетсайт .