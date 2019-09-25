Сумма ущерба, причиненного собственникам противоправными действиями превысила 115 000 рублей.

Следственным отделом МО МВД России Ковровский завершено расследование уголовных дел в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 161 УК РФ (грабеж) и ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, в июле текущего года обвиняемый, сорвав замок, проник в гараж ковровчанина, откуда похитил скутер, мотоцикл, шуруповерт и удочку. Часть похищенного фигурант забрал, а скутер и мотоцикл спрятал, планируя вернуться за ними. Однако, придя домой, фигурант уснул, не забрав оставшуюся часть похищенного.Обнаружив пропажу, собственник обратился в полицию. Сумма причиненного ущерба составила 113 000 рублей.Транспорт был найден недалеко от места преступления, остальное имущество оперативники обнаружили в гараже злоумышленника.В ходе следствия была установлена причастность фигуранта к совершению грабежа в июне текущего года. Обвиняемый во время конфликта ударил потерпевшего, похитил из его куртки 3000 рублей, после чего скрылся с места происшествия.В содеянном злоумышленник сознался.В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.