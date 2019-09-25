Отопительный сезон в Вязниковский район под угрозой срыва. Депутаты районного совета написали открытое письмо руководству региона.

Отопительный сезон в Вязниковский район под угрозой срыва. Депутаты районного совета написали открытое письмо руководству региона.В нем говорится, что в районе нет организации, которая может осуществлять деятельность по теплоснабжению. Сейчас объекты теплоснабжения в ведении муниципального предприятия «Фонд», но у него нет лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов.Оно готово передать их "Владимиртеплогазу", 100 % акций которого приналежит администрации области. Это предприятие удовлетворяет всем требованиям.По нашей информации, региональные власти знакомы с ситуацией, но по каким-то причинам не спешат принять решение.Александр Максимов, глава Вязниковского района: "Администрация вела все это время переговоры с областной администрацией по приведению этой организации к отопительному сезону пораньше у нас в Вязниках. Но вот это не осуществилось и холод пораньше начался и сейчас жители - вязниковцы - бьют тревогу, звонят, спрашивают, когда начнется отопительный сезон. Все мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организациях проведены, и вроде бы все готово, и по закону должна быть осуществлена концессия. Обязательно. Вот этот фонд может затопить сейчас, и я думаю, что он это сделает. Но это как временная мера."