Минувшей ночью во Владимирской области сгорели сразу две "Газели" - грузовая и пассажирская.

Минувшей ночью во Владимирской области сгорели сразу два автомобиля. В 0.37 в МЧС поступило сообщение о возгорании грузовой «Газели» на трассе М7 вВязниковском районе. Пожар на площади 10 кв. метров тушили 7 единиц техники и 10 человек.А в половине третьего в Вязниках на улице Молодежной у дома №26 загорелась пассажирская «Газель».Пожар был ликвидирован на площади 6 кв. м. В обоих случаях погибших и пострадавших нет. Сообщили в пресс-службе регионального МЧС.