Злоумышленник обманным путем получил деньги за товар, которым на самом деле не располагал.

В апреле текущего года в МО МВД России по Ковровскому району обратился местный житель, который рассказал, что некоторое время назад заказал в интернет-магазине комплектующие части для автомобиля. Оплату за товар он перевел через приложение на счет, указанный продавцом. Однако, покупку не получил, а продавец перестал выходить на связь.Сумма причиненного ущерба составила 10 500 рублей.По данному факту следователями МО МВД России «Ковровский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).В ходе расследования уголовного дела оперативники установили, что злоумышленник может находиться на территории одного из соседних регионов. Фигурант, 30-летний мужчина, был задержан в городе Чебоксары в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудники полиции обнаружили у него банковские и сим-карты, на одну из которых и перевел деньги ковровчанин, оформивший покупку на сайте.Установлено, что подозреваемый создал в сети Интернет площадку, где указал, что продает запчасти для автомобилей. В реальности же товаром он не располагал.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность фигуранта к совершению аналогичных фактов мошенничества.