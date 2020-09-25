Оценивается добыча по весу и только хищная - щука, судак, окунь, жерех, голавль.

Сегодня в Муроме стартует чемпионат по ловле рыбы на Кубок главы округа "Окский трофей - 2020". В течение трёх дней более 30 экипажей из разных областей будут показывать своё рыболовное мастерство. Турнир проходит в дисциплине "ловля спиннингом с лодок". В субботу и воскресенье пройдут первый и второй туры. В каждый из дней нужно поймать по 3 зачетных рыбы. Оценивается добыча по весу и только хищная - щука, судак, окунь, жерех, голавль. Участие в чемпионате может принять любой житель, у кого есть лодка с мотором. Зарегистрироваться можно на сайте . О самых удачливых рыбаках "Вести" расскажут. Следите за новостями!