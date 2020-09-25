Во Владимирском отделении Фонда социального страхования сегодня прошел круглый стол.

Во Владимирском отделении Фонда социального страхования сегодня прошел круглый стол.Его участники - сотрудники фонда, представители профильных департаментов областной администрации, врачи и общественники обсудили обеспечение людей с ограниченными возможностями средствами реабилитации. Сегодня они могут получить через Фонд социального страхования самые современные коляски и протезы, в том числе и бионические. Ежегодно на эти цели в регионе тратится около 400 миллионов рублей. Так же участники обсудили применение электронного больничного и Социального навигатора -мобильного приложения Фонда социального страхования".Алексей Копин, управляющий Владимирским региональным отделением Фонда социального страхования РФ: "Мы хотели бы рассказать о тех новых сервисах, которые вводятся и работают в Фонде социального страхования для того, чтобы выполнить наши главные, поставленные перед нами задачи. Это клиенто-ориентированность, это качественное оказание государственных услуг и третье - это выполнение поставленных перед Фондом задач в части обеспечения населения Владимирской области гарантированных государственных пособий".