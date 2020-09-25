Наш регион остался единственным, в котором еще не завершена административная реформа.

Владимирская область осталась единственным регионом, который так и не завершил административную реформу в соответствии концепцией, утверждённой федеральным правительством в 2005 году. Основная цель перемен — сохратить аппарат чиновников и сделать его работу более эффективной. Мы все еще находимся на первом этапе, а впереди еще более сложный, второй. Он предусматривает инвентаризацию полномочий, функций, услуг всех ведомств с прицелом на выявление дублирующих, избыточных, излишних с последующей их оптимизацией. Как именно будет выглядеть реформированный аппарат управления, рассказал депутатам ЗС вице-губернатор Владимирской области Аркадий Боцан-Харченко.Вице-губернатор рассказал, какой будет структура областной власти после реформирования. У нас останутся губернатор, три его первых заместителя и четыре вице-губернатора, а также их секретариаты. Будут работать представительство Владимирской области при Правительстве Российской Федерации и ряд управлений. Штат аппарата сократится почти вдвое.Отраслевые подразделения образуют отдельные Департаменты, повторяющие федеральные Министерства, они образуют пять блоков.Финансовый — это Департамент финансов.В экономический блок войдут Департаменты экономического развития, предпринимательства, сельского хозяйства, ветеринарии.Инфраструктурный блок будет состоять из Департаментов архитектуры и строительства, транспорта и дорожного хозяйства, ЖКХ, природопользования и окружающей среды, лесного хозяйства.Политический блок образуют Департаменты региональной политики и юстиции.Социальный блок составят Департаменты здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, труда и занятости населения и социальной защиты населения.Вопрос о Департаменте молодёжной политики и социальных проектов пока обсуждается.- Важный ожидаемый эффект от реформы – достижение высшей степени персональной ответственности глав отраслевых ведомств, прежде всего в финансовых и хозяйственных делах. Второй эффект – более рациональное и, соответственно, более эффективное расходование бюджетных средств. Кроме того, результатом изменений уже на первом этапе станет упрощение структуры и улучшение качества государственного управления, – пояснил вице-губернатор.