У александровцев также остались вопросы к чиновникам

Активисты Общероссийского народного фронта во Владимирской области выявили ряд недостатков при благоустройстве общественных и дворовых территорий в городе Александрове. Объекты, осмотренные общественниками, приводятся в порядок в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». У александровцев также остались вопросы к чиновникам. Это подтопляемый во время дождей тротуар во дворе дома на улице Ануфриева, 10,накренившийся фонарный столб у одного из подъездов по улице Юбилейной. Также впечатление от увиденного испортила мусорная площадка, вернее, ее отсутствие. Оказывается, жители нескольких домов выбрасывают мусор именно сюда, но площадки как таковой здесь нет, а пять контейнеров даже не накрыты. В итоге баки переполняются, а ветер и птицы разносят мусор по двору каждый день.Все проблемы чиновники обещали решить к концу года