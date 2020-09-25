Решение Совета народных депутатов города Владимира не связано с иском Казакова С.В.

Вчера в прессе обсуждалась возможность пересмотра результатов выборов главы г. Владимира в связи с иском одного из кандидатов на пост о нарушениях процедуры избрания.Администрация города Владимира дала пояснение, из которого следует что иск Сергея Казакова не связан с решением депутатов.Напомним, что в ходе предвыборной гонки комиссия достаточно жестко отнеслась к составу кандидатов, исключив несколько кандидатур на разных этапах подготовки к голосованию. После оглашения результатов выборов, Сергей Казаков обратился во Владимирский областной суд с административным иском к Совету народных депутатов г. Владимира. Он потребовал признать недействующими со дня принятия ряда положений Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города.В среду Владимирский областной суд вынес решение, в котором частично удовлетворил требования, признав недействующими со дня вступления решения суда в законную силу отдельных положений указанного Порядка. Мотивированное решение не составлено и в законную силу не вступило.При этом решение Совета народных депутатов города Владимира от 23.09.2020 № 5 «Об избрании главы города Владимира» не является предметом судебного спора по иску Казакова С.В.