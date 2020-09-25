Ассоциация Независимый общественный мониторинг (НОМ) опубликовала доклад об этогах Единого дня голосования 13 сентября. Эксперты отмечают, что главной особенностью прошедшего электорального цикла стала возросшая политическая конкуренция на выборах всех уровней.

Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) опубликовала доклад об этогах Единого дня голосования 13 сентября. Эксперты отмечают, что главной особенностью прошедшего электорального цикла стала возросшая политическая конкуренция на выборах всех уровней.В ассоциации отмечают успех новых партий, которые профессионально подошли к ведению избирательных кампаний и смогли найти своих избирателей в ряде субъектов Федерации.На выборах 13 сентября было представлено рекордное для современной России число партий. В среднем на выборах в региональные заксобрания – 8,4. Рекордным по разнообразию представительства стал новый состав Рязанской областной думы – туда прошли семь партий, сказано в ассоциации.Отмечается, что помимо четырех парламентских политсил, пятипроцентный барьер на выборах в рязанскую думу смогли преодолеть "Партия пенсионеров", а также новые игроки отечественной политической арены – партии "Новые люди" и "За правду".Ассоциация разработала свою оценку легитимности выборов – "прямую НОМ". Этот уровень складывается из трех факторов: результаты соцопросов, данные экзитполов и итоги самого голосования.Например, в конце предвыборной кампании кандидата на пост главы главы Республики Коми Владимира Уйбу поддерживали 75,1% опрошенных. Экзитполы показывали почти 81%, а его итоговый результат – 73,16% голосов. Это подтверждает закономерность сопоставления указанных показателей, подчеркивают исследователи.Состоявшиеся выборы с уверенностью можно считать легитимными, а итоги голосования хорошо отражают предпочтения избирателей, сказала в интервью газете член Общественной палаты России Алена Булгакова.Ассоциация отметила и ряд новшеств прошедшего электорального цикла: трехдневное голосование и дистанционное электронное волеизъявление. Последнее было применено на довыборах депутатов Госдумы в Курской и Ярославской областях.Единому дню голосования предшествовали два дня досрочного. Это позволило избежать скопления граждан на избирательных участках.Сочетание новых форматов голосования позволило привлечь молодежь и людей старшего поколения, отмечают исследователи ассоциации "Независимый общественный мониторинг"."Опыт проведения выборов показал, что подобные новации, расширяющие фактические возможности участия граждан в голосовании, полностью оправдали себя и могут быть использованы и в дальнейшем", – говорится в докладе ассоциации.По мнению Алены Булгаковой, у граждан сформировалось доверие к новым форматам волеизъявления. В этом велика роль Центризбиркома и общественности, отметила член ОП РФ."Благодаря прагматичным действиям со стороны всех основных акторов возможные домыслы и сомнения были развенчаны. Это касается и использования сейф-пакетов, и вопросов сохранности бюллетеней в целом", – сказала она.