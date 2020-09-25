Германия готовится передать России порядка трех тысяч икон, которые были изъяты на немецкой границе, передает . Отмечается, что сотрудничество по этому вопросу между двумя странами ..

Германия готовится передать России порядка трех тысяч икон, которые были изъяты на немецкой границе, передает "". Отмечается, что сотрудничество по этому вопросу между двумя странами проходит по линии Интерпола. В российских правоохранительных органах отметили, что подобным образом на Родину уже вернулись свыше 250 различных предметов, представляющих историческую и культурную ценность. В частности, речь идет об иконах, написанных в промежутке от XV до XIX веков.