С 25 сентября только в видеосервисах Wink и Amediateka шестой сезон сериала «Сопрано» доступен в правильном переводе Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин.

Гоблин представляет правильный перевод шестого сезона сериала «Сопрано» в Wink и AmediatekaС 25 сентября только в видеосервисах Wink и Amediateka шестой сезон сериала «Сопрано» доступен в правильном переводе Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. Каждую пятницу будут выходить два новых эпизода заключительного сезона в новом переводе.Ранее специально для Wink и сервиса Amediateka Дмитрий Пучков перевел и озвучил пять сезонов сериала — это 65 эпизодов. Шестой сезон состоит из 21 серии. «Сопрано» рассказывает о «деловой» и повседневной жизни современного крестного отца. Сериал выходил с 1999 по 2007 годы и завоевал преданную армию поклонников, заслужил профессиональное признание, собрав солидную коллекцию наград практически во всех номинациях премий «Эмми», «Золотой глобус» и Гильдии актеров.«Ростелеком» и известный переводчик англоязычного кино на русский язык Дмитрий Пучков подписали договор о сотрудничестве летом 2019 года. В настоящее время только пользователи Wink могут посмотреть в специальном именном разделе «Тупи4Ок Goblin’a» целую коллекцию фильмов в его переводе, включая «Джентльменов», «Эволюцию Борна», «Волка с Уолл-Стрит», «Казино», «Зеленую книгу», «Лицо со шрамом» и другие. Зрителям также доступны авторские проекты «Синий фил», «Разведопрос» и другие.Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (50 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).Amediateka — онлайн-сервис лучших сериалов планеты. Вас ждут премьеры новых проектов HBO, CBS, FOX, Showtime, Starz, BBC, ABC Studios, Sony Pictures одновременно со всем миром, а также культовые сериалы, документальные фильмы, концерты, стендап-шоу и спортивные трансляции стримингового сервиса DAZN. Вы можете подключить к одному аккаунту до 5 устройств и смотреть любимые сериалы в любое время, в любом месте. Наслаждайтесь просмотром в профессиональной озвучке или на языке оригинала, с субтитрами или без. В мобильных приложениях можно смотреть сериалы и фильмы офлайн, заранее скачав их в память устройства. Приложение Amediateka доступно в App Store, Google Play и Smart TV, а также поддерживает AirPlay и Chromecast.* * *ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV.Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.