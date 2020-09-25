ФАП готов, но пользоваться им нельзя. Следственный комитет по материалам прокурорской проверки возбудил уголовное дело из-за строительства ФАПа на землях национального парка Мещера. По

ФАП готов, но пользоваться им нельзя. Следственный комитет по материалам прокурорской проверки возбудил уголовное дело из-за строительства ФАПа на землях национального парка Мещера. По версии следствия, при строительстве была допущена халатность, которая повлекла за собой причинение особо крупного ущерба. Речь идет о сумме более 10 миллионов рублей. Фельдшерско-акушерские пункты в Гусь-Хрустальном районе строились в рамках