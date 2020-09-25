Спорт как норма жизни. Под этим лозунгом в селе Новое Суздальского района прошло открытие новой многофункциональной спортивной площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом. В

Спорт как норма жизни. Под этим лозунгом в селе Новое Суздальского района прошло открытие новой многофункциональной спортивной площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом. В торжественной церемонии принял участие и губернатор области. На церемонии открытия Владимир Сипягин также наградил и стипендиатов региональной премии «Надежда Земли Владимирской». Среди них – и Дмитрий Степанов. В свои 18 лет он