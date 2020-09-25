В этом году на почетное звание претендовали 99 деревень и сел.

В эти минуты во Владимирской областной филармонии проходит церемония подведения итогов и награждения участников и победителей смотра-конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области – 2020».И как только что стало известно «Вестям», обладателем Гран-при стало село Клязьминский городокв Ковровском районеВ этом году на почетное звание претендовали 99 деревень и сел. Все населенные пункты, отправившие заявку на конкурс, были разделены на три категории: с количеством жителей до 150 человек, с количеством жителей до 1000 и с количеством жителей до 3,5 тысяч.Все подробности награждения смотрите в «Вестях» в 14.25 и 21.05.