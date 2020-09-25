Короля Норвегии Харальда V доставили в университетскую клинику Осло, передает . Причины его госпитализации пока не сообщаются. Обстоятельства произошедшего ..
<a href="https://33live.ru/novosti/25-09-2020-korolya-norvegii-dostavili-v-bolnicu.html" target="_blank">Короля Норвегии доставили в больницу</a> - Короля Норвегии Харальда V доставили в университетскую клинику Осло, передает . Причины его госпитализации пока не сообщаются. Обстоятельства произошедшего ..
[url=https://33live.ru/novosti/25-09-2020-korolya-norvegii-dostavili-v-bolnicu.html]Короля Норвегии доставили в больницу[/url] - Короля Норвегии Харальда V доставили в университетскую клинику Осло, передает . Причины его госпитализации пока не сообщаются. Обстоятельства произошедшего ..