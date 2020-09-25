На полигоне компании SpaceX в Техасе взорвался выполненный из стали сплава 304L топливный резервуар Starship SN7.1, передает . Инженеры Илона Маска намеренно накачивали в цистерну жидкий азот до тех ..

На полигоне компании SpaceX в Техасе взорвался выполненный из стали сплава 304L топливный резервуар Starship SN7.1, передает "". Инженеры Илона Маска намеренно накачивали в цистерну жидкий азот до тех пор, пока давление не достигло критической отметки. Отмечается, что это было сделано намеренно – специалистам потребовалось знать предельную прочность сооружения. Подобные резервуары планируется устанавливать на космический корабль Starship, который собираются отправить на Марс.