Стало известно имя самой красивой деревни во Владимирской области. Все лето жюри конкурса объезжало участников по всему региону, чтобы определить победителя в традиционном смотре. Конкурс

Стало известно имя самой красивой деревни во Владимирской области. Все лето жюри конкурса объезжало участников по всему региону, чтобы определить победителя в традиционном смотре. Конкурс на имя самой красивой деревни проводится в нашей области уже в 6 раз, и в этом году принять в нем участие решились сразу 99 населенных пунктов. Представители каждого – сегодня