Начните выходные ярко, бодро и со вкусом!
Начните выходные ярко, бодро и со вкусом!
- "Завоевываем" поклонников под вспышки фотокамер. Приглашаем на фотосессию в стиле милитари.
- К 100 летию русского исхода. Пройдем по владимирским местам Ивана Шмелёва
- В качестве преподавателей- силовики. Спецназ взял шефство над православной гимназией.
- А смогут ли девчонки играть лучше пацанов? Спортсмены и наш корреспондент- на футбольном поле.
- И кто сделал единственное цветное фото Льва Толстого ? Вспомним последнего хроникера Российской империи.