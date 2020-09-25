Начните выходные ярко, бодро и со вкусом!

Начните выходные ярко, бодро и со вкусом!- "Завоевываем" поклонников под вспышки фотокамер. Приглашаем на фотосессию в стиле милитари.- К 100 летию русского исхода. Пройдем по владимирским местам Ивана Шмелёва- В качестве преподавателей- силовики. Спецназ взял шефство над православной гимназией.- А смогут ли девчонки играть лучше пацанов? Спортсмены и наш корреспондент- на футбольном поле.- И кто сделал единственное цветное фото Льва Толстого ? Вспомним последнего хроникера Российской империи.