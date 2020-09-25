В решающем матче команда победила испанскую Севилью.

Немецкий футбольный клуб Бавария в дополнительное время одержал победу над испанской Севильей со счетом 2:1 в матче за Суперкубок УЕФА.Встреча прошла в Будапеште на стадионе Ференц Пушкаш. У победителей отличились Леон Горетцка (34-я минута) и Хави Мартинес (104). В составе проигравшей команды гол забил Лукас Окампос на 13-й минуте с пенальти.Отмечается, что матч проходил со зрителями. Стадион вмещает около 67 тыс. человек, но разрешено было заполнить только 30% от полной загрузки арены — было продано более 15,1 тыс. билетов, пишет Спорт-Экспресс.Бавария во второй раз в истории клуба выиграла Суперкубок УЕФА. Впервые это произошло в 2013 году.