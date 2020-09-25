Пострадавших нет, но пробки образовались мгновенно.

Пострадавших нет, но пробки образовались мгновенно.Сложнее всего ситуация оказалась в центре города. На остановке общественного транспорта "Улица Спасская" автобус маршрута 27 не смог вовремя затормозить и врезался в стоявший впереди троллейбус.Практически одновременно, при объезде Золотых ворот, притерлись бортами две иномарки. В результате, движение по Большой Московской улице оказалось серьезно затруднено, - отметили опубликовавшие фото в соцсетях очевидцы.Также спровоцировало пробку ДТП на выезде из Владимира в сторону Юрьев-Польского, где и так всегда напряженный трафик. Большегруз задел находившийся у него в "слепой зоне" прицеп легковой иномарки.К счастью, водителям удалось быстро договориться между собой, и движение нормализовалось.