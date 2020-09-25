Обсудили социальные проблемы региона. Так, сельским старостам, которые добровольно и безвозмездно взвалили на себя общественную работу, теперь будут выдавать «корочки», а также у них

Обсудили социальные проблемы региона. Так, сельским старостам, которые добровольно и безвозмездно взвалили на себя общественную работу, теперь будут выдавать «корочки», а также у них появится право выступать в местных советах и возможность без очереди приходить на прием к руководителям органов местного самоуправления. Вячеслав Картухин, зам. председателя ЗакСобрания области: Перед тем, как внести данный закон мы