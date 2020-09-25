С 22.00 часов 25.09.2020 до 16.00 часов 27.09.2020

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на магистральном трубопроводе тепловых сетей в районе дд. №№ 1 и 2 по ул. Электрозаводской, с 22.00 часов 25.09.2020 до 16.00 часов 27.09.2020 будет временно ограничено движение всех видов транспорта по ул. Электрозаводской в районе домов №№ 1 и 2.Автомобильный транспорт будет направлен в объезд по ул. 16 лет Октября. Напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками.На время проведения ремонтных работ движение троллейбусного маршрута № 7 будет осуществляться по следующей схеме: ул. Фатьянова — ул. Верхняя Дуброва - проспект Ленина — ул. Студёная гора — ул. Дворянская — ул. Большая Московская — ул. Гагарина — ул. Луначарского — ул. Батурина — ул. Мира — ул. Усти-на-Лабе - вокзал.