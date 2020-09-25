Сколько стоит дом построить, и какие сюрпризы могут ждать новосёлов? Сегодня говорим о работе владимирских застройщиков. Кто из них строит на совесть, а кто по принципу «и так сойдёт». Каким

Сколько стоит дом построить, и какие сюрпризы могут ждать новосёлов? Сегодня говорим о работе владимирских застройщиков. Кто из них строит на совесть, а кто по принципу «и так сойдёт». Каким образом осуществляется контроль за работами по возведению жилых домов и осуществляется ли? О строительных недоделках говорим с председателем общественной организации ЖКХ-контроль Альбертом РусАненом.