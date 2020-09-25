Прощание с Николаем Ушаковым пройдет сегодня, 25 сентября, в 9.00 в Сретенской церкви.

Во Владимире на 96 году жизни умер участник Великой Отечественной войны, полковник в отставкеНиколай АндреевичУшаков. Сообщили в городской администрации.Николай Ушаков родился 17 июня 1925 года в Кировоградской области УССР. В сентябре 1943 года 18-летним юношей он был призван в Советскую Армию, и при освобождении Белоруссии получил боевое крещение.Затем в составе танкового экипажа освобождал Польшу и брал Германию, участвовал в штурме Кенигсберга и Берлина, где расписался на поверженном Рейхстаге. А 24 июня 1945 года Николай Андреевич стал участником парада Победы на Красной площади в Москве.За мужество и героизм Николай Ушаков был награжден многими боевыми орденами и медалями, в том числе трижды — главной «солдатской» медалью, «За отвагу», орденами Отечественной войны и Красной Звезды.После окончания войны Николай Андреевич еще 32 года служил в Вооруженных Силах, а уволившись в запас, более 18 лет работал в ВЗПО «Техника», был активистом ветеранской организации танкового полка и городского Совета ветеранов.Напомним, что Николай Андреевич в июне . Поздравить его пришли соседи, сослуживцы и друзья. Под балконом ветерана был организован импровизированный концерт. В тот день он поделился с "Вестями" секретом долгой жизни, и рассказал, как сохранить любовь на протяжении 73 лет.Прощание с Николаем Ушаковым пройдет сегодня, 25 сентября в 9.00 в Сретенской церкви (церковь во имя Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа) по адресу: г. Владимир, ул. Ломоносова, д. 17-а.