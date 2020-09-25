Молодому человеку теперь может грозить срок до 5 лет.

Владимирские полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи из гостиницы. 19 сентября в дежурную частьпоступило сообщение 24-летней девушки, которая рассказала, что из гостиничного номера, в котором она остановилась, похищены её личные вещи.Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, опросили возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Экспертом-криминалистом были изъяты следы пальцев рук.Потерпевшая пояснила, что у одного из местных развлекательных заведений познакомилась с молодым человеком, которого пригласила в гостиничный номер. Проснувшись, девушка обнаружила пропажу ювелирных украшений, двух мобильных телефонов и банковской карты. Причиненный ущерб составил 130 000 рублей.По подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали и доставили во Владимир ранее судимого 26-летнего жителя Ковровского района. В содеянном он сознался, пояснив, что совершил кражу с целью дальнейшей продажи.Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку теперь может грозить срок до 5 лет. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.