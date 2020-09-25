С 28 сентября в Москву возвращаются ограничения по коронавирусу. На самые частые вопросы жителей столицы ответил мэр Сергей Собянин.

С 28 сентября в Москву возвращаются ограничения по коронавирусу. На самые частые вопросы жителей столицы ответил мэр Сергей Собянин.Со следующей недели людям старше 65 лет рекомендуют оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Сергей Собянин уточнил, что штрафовать пожилых людей за прогулки и занятия физкультурой не будут.Блокировка социальных карт этой осенью исключена. Мэр выразил надежду, что пожилые люди будут вести себя сознательно и реже ездить на общественном транспорте. Также он напомнил о необходимость носить средства защиты.Материал дополняется.