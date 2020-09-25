В результате возникшего конфликта с одним из владельцев жилого дома злоумышленник намеренно поджег его часть жилого помещения. В результате огонь перекинулся на весь дом...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы задержали 43-летнего мужчину по подозрению в умышленном поджоге частного домовладения.В дежурную часть ОМВД России по району Косино-Ухтомский поступил сигнал о возгорании частного жилого дома на Красковской улице. На место происшествия выехали сотрудники полиции, службы экстренного реагирования.Пожар был ликвидирован. Жилой дом, принадлежавший двум семьям на праве долевой собственности, выгорел полностью. Причиненный владельцам ущерб составил 7 млн рублей. Установлено, что причиной возгорания является поджог.В результате оперативно-розыскных мероприятий участковыми уполномоченными полиции по ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы был задержан подозреваемый. Им оказался 43-летний житель Подмосковья.Установлено, что в результате возникшего конфликта с одним из владельцев жилого дома злоумышленник намеренно поджег его часть жилого помещения. В результате огонь перекинулся на весь дом.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73