Небезопасное, по мнению общественников, благоустройство участка на улице Соколова-Соколёнка будет завершено в конце сентября. В мэрии совершенно четко дали это понять. Напомним, согласно

Небезопасное, по мнению общественников, благоустройство участка на улице Соколова-Соколёнка будет завершено в конце сентября. В мэрии совершенно четко дали это понять. Напомним, согласно проекту, размещенному на сайте мэрии, на Соколова-Соколенка, на территории протяженностью 800 метров должны появиться велодорожки, тротуары, 4 зоны отдыха. Но активисты из “Народного контроля” считают,что такое благоустройство небезопасно для горожан, потому что