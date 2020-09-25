Нарядом скорой помощи молодой человек был госпитализирован в лечебное учреждение. По словам задержанного, конфликт произошел на бытовой почве...

Сотрудники ОР ППСП совместно с ОУР ОМВД России по Тверскому району при участии коллег из УВД по ЦАО по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.В территориальный отдел полиции поступила информация о том, что на Лесной улице гражданину нанесены телесные повреждения. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили 24-летнего потерпевшего. Нарядом скорой медицинской помощи молодой человек был госпитализирован в лечебное учреждение. Согласно справке ему причинен тяжкий вред здоровью.В ходе проверки на месте происшествия по горячим следам полицейские задержали подозреваемого – 31-летнего приезжего мужчину, временно зарегистрированного в столице. По словам задержанного, конфликт произошел на бытовой почве.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60