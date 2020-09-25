10 автолюбителей привлечены к административной ответственности.
Управление транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, не только создает угрозу безопасности дорожного движения, но и позволяет нарушителю скрывать совершение иных противоправных действий (неиспользование ремней безопасности, пользование телефоном, перевозку запрещенных предметов), а также демонстрирует открытое пренебрежение к требованиям законодательства. Далеко не все водители добросовестно относятся к соблюдению установленных требований.
Накануне сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району провели массовую проверку транспортных средств. К рейдовым мероприятиям привлекли членов народной дружины.
В течение нескольких часов сотрудники полиции останавливали автомобили, стекла которых тонированы, и, используя технические приборы измерения светопропускаемости, проверяли соответствие допустимому уровню.
В результате проверок было выявлено 10 автомобилей, светопропускание стекол которых не соответствовали требованиям технического регламента. Все водители привлечены к административной ответственности. Водителям, не устранившим нарушения на месте, выданы требования об устранении.
Со всеми нарушителями сотрудники ОГИБДД и дружинники провели профилактические беседы, напомнив, что в условиях тумана, дождя, сумерек затемненные автомобильные стекла искажают представление о расстоянии до предметов, других участников дорожного движения, снижают их различимость, что может привести к трагедии. Участники рейда призвали водителей к гражданско-правовой сознательности, соблюдению Правил дорожного движения и норм технического регламента.