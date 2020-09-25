10 автолюбителей привлечены к административной ответственности.

Управление транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, не только создает угрозу безопасности дорожного движения, но и позволяет нарушителю скрывать совершение иных противоправных действий (неиспользование ремней безопасности, пользование телефоном, перевозку запрещенных предметов), а также демонстрирует открытое пренебрежение к требованиям законодательства. Далеко не все водители добросовестно относятся к соблюдению установленных требований.Накануне сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району провели массовую проверку транспортных средств. К рейдовым мероприятиям привлекли членов народной дружины.В течение нескольких часов сотрудники полиции останавливали автомобили, стекла которых тонированы, и, используя технические приборы измерения светопропускаемости, проверяли соответствие допустимому уровню.В результате проверок было выявлено 10 автомобилей, светопропускание стекол которых не соответствовали требованиям технического регламента. Все водители привлечены к административной ответственности. Водителям, не устранившим нарушения на месте, выданы требования об устранении.Со всеми нарушителями сотрудники ОГИБДД и дружинники провели профилактические беседы, напомнив, что в условиях тумана, дождя, сумерек затемненные автомобильные стекла искажают представление о расстоянии до предметов, других участников дорожного движения, снижают их различимость, что может привести к трагедии. Участники рейда призвали водителей к гражданско-правовой сознательности, соблюдению Правил дорожного движения и норм технического регламента.