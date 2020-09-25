Злоумышленники проникли на территорию депо и осуществили раскраску трех вагонов из баллончиков с аэрозольной краской...

Сотрудниками полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве задержаны 25 – летние москвичи, подозреваемые в раскраске вагонов московского метрополитена.В полицию поступила информация о подготовке группой лиц совершения противоправного деяния на территории Московского метро.В результате проведенного оперативного мероприятия на территории электродепо «Печатники» сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене были задержаны двое подозреваемых, которые проникли на территорию депо и осуществили раскраску трех вагонов из баллончиков с аэрозольной краской. Своими действиями злоумышленники привели раскрашенные вагоны, являющиеся общественным транспортом общего пользования, в непригодное состояние. В ходе личного досмотра были изъяты находящиеся при мужчине и девушке перчатки, аэрозольные баллончики с аэрозольной краской, кусачки по металлу.Отделом дознания УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 214 УК РФ «Вандализм». В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.В настоящее время приняты меры к розыску скрывшихся соучастников. Проводится комплекс оперативно – розыскных мероприятий по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов группы к совершению аналогичных противоправных деяний на территории московского метрополитена.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18