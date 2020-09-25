Злоумышленники проникли на территорию депо и осуществили раскраску трех вагонов из баллончиков с аэрозольной краской...
Сотрудниками полиции УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве задержаны 25 – летние москвичи, подозреваемые в раскраске вагонов московского метрополитена.
В полицию поступила информация о подготовке группой лиц совершения противоправного деяния на территории Московского метро.
В результате проведенного оперативного мероприятия на территории электродепо «Печатники» сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене были задержаны двое подозреваемых, которые проникли на территорию депо и осуществили раскраску трех вагонов из баллончиков с аэрозольной краской. Своими действиями злоумышленники привели раскрашенные вагоны, являющиеся общественным транспортом общего пользования, в непригодное состояние. В ходе личного досмотра были изъяты находящиеся при мужчине и девушке перчатки, аэрозольные баллончики с аэрозольной краской, кусачки по металлу.
Отделом дознания УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 214 УК РФ «Вандализм». В отношении подозреваемых избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
В настоящее время приняты меры к розыску скрывшихся соучастников. Проводится комплекс оперативно – розыскных мероприятий по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов группы к совершению аналогичных противоправных деяний на территории московского метрополитена.
УВД на Московском метрополитене
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