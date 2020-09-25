Во Владимире запланированы работы по монтажу П-образных опор.

Упрдор Москва – Нижний Новгород информирует, что в ночь на 27 сентября на 12 км М-7 «Волга» во Владимире запланированы работы по монтажу П-образных опор.С 23:00 до 3:20 для движения будет закрыт отрезок М-7 на подъездах к перекрестку с бульваром Художника Иванова. Дорожники просят с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее выбирать пути объезда. Будьте внимательными на дорогах, следите за знаками и соблюдайте скоростной режим!