В честь первых директоров Василия Романовского и Алексея Варганова здесь открыли мемориальную доску

В Суздале, в Архиерейских палатах увековечили память основателей Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В честь первых директоров - Василия Романовского и Алексея Варганова - здесь открыли мемориальную доску. Событие приурочено к будущему 1000-летию древнего города.Первая выставка в музее открылась 1923 году, благодаря Василию Романовскому, который работал практически в одиночку. И только в 30-м году в Суздаль приехал Алексей Варганов, который впоследствии принял бразды правления. Алексей Дмитриевич был великолепным знатоком суздальской истории, археологии и архитектуры, известным реставратором. Установка памятной доски в Архиерейских палатах символична, так как именно здесь начинается история Владимиро-Суздальского музея-заповедника, говорит его нынешний директор Светлана Мельникова.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: "Мы неумолимо приближаемся к 1000-летию Суздаля, и нам показалось очень важно отразить относительно небольшой период, но такой главный и важный - рождение Суздальского музея. И без двух имён - первого директора, царского чиновника Василия Романовского и принявшего эстафету Варганова - сегодня мы вообще не могли бы говорить о таком удивительном явлении, как Владимиро-Суздальский музей-заповедник".