Он уроженец Гамбии, в 2002 году прилетел в Москву, окончил медицинский факультет РУДН.

В Суздальской районной больнице появился новый хирург - кандидат медицинских наук, Шейк Дженг. Он уроженец Гамбии, в 2002 году прилетел в Москву, окончил медицинский факультет РУДН. Хорошо говорит по-русски.Шейк Дженг, хирург суздальской районной больницы: "Даже не слышал про Суздаль до того, как мне позвонили. Меня нашли и предложили приехать сюда поработать. Условия неплохие. Для меня главное - работа и карьерный рост. И я считаю себя фанатом! Люблю помочь людям. Когда людям хорошо - это главная награда".Несмотря на загруженный график работы, Шейк всегда находит время для своей семьи. Жена его пока проживает в Москве. Останется ли новый хирург в Суздале надолго, пока неизвестно. Как рассказывает сам - решит судьба. В любом случае, в новом городе ему нравится.Шейк Дженг, хирург суздальской районной больницы: "Мне город очень нравится. У меня есть определенная симпатия к маленьким городкам, там где тихо, где нет суеты. Там, где люди просто живут! Можно найти друзей и разговаривать по душам, но в Москве, к сожалению, такого нет. Даже я своих соседей в Москве не знаю, а здесь всего живу месяц и уже всех знаю".