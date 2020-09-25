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- Суздальское Зарядье на финишной прямой. Что происходит на главной площади города прямо сейчас?- Гран-при для самой красивой деревни тридцать третьего региона. Кто стал победителем областного конкурса?- И как оценили новую российскую спортивную драму "Стрельцов" владимирские зрители и футболисты?Эти и другие материалы готовят к эфиру корреспонденты «Вестей». Не пропустите в 14.25 на канале «Россия».