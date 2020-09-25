В нем соревнуются участники старше 50-ти лет из 75 субъектов Российской Федерации.

Сегодня владимирские профи примут участие в третьем Национальном чемпионате «Навыки мудрых». Это новое направление чемпионатов по стандартам WorldSkills. В нем соревнуются участники старше 50-ти лет из 75 субъектов Российской Федерации, победители отборов в своих регионах. Владимирцы участвуют в трех компетенциях: "Технология моды", "Сварочные технологии" и "Физическая культура, спорт и фитнес".