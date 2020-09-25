Во Владимире в эти выходные стартует восьмой по счету «Атомный велопробег». Участники этой акции традиционно не только совершают велопутешествие по родном городу, но и измеряют уровень

Во Владимире в эти выходные стартует восьмой по счету «Атомный велопробег». Участники этой акции традиционно не только совершают велопутешествие по родном городу, но и измеряют уровень радиоактивности в общественных местах. Заезд стартует в 11:00 от ИЦАЭ Владимира (Октябрьский пр-т, д.3, вход со двора через шлагбаум). Для участников велопробега сначала проведут инструктаж по технике безопасности, а