История взлета и падения советского футболиста Эдуарда Стрельцова в кинотеатрах 33 региона.

В России вышла в прокат спортивная драма Ильи Учителя "Стрельцов". На владимирской премьере побывал наш корреспондент Артём Яковенко.Любовь и боль, тоска и спортивный подвиг. История взлета и падения советского футболиста Эдуарда Стрельцова в кинотеатрах 33 региона. Первые зрители уже купили билеты и ждут начала премьеры - среди них футболисты владимирского «Торпедо».Андрей Гладышев, футболист ФК «Торпедо» (Владимир): «Считаю, что фильм должен получится достаточно качественными, надеюсь он получился правдивым и мне понравится».Эдуард Стрельцов - один из самых узнаваемых советских футболистов. Спортсмен стал кумиром миллионов. На чемпионате мира в 1958 году он должен был выйти на поле против сборной Бразилии и самого Пеле. Но за несколько дней до старта мундиаля он был арестован по ложному обвинению в изнасиловании. Зрители узнают как Стрельцов преодолел все трудности и вновь поднялся на вершину спортивного Олимпа.Юлия Гордеева, сотрудник кинотеатра: «В новых условиях нужен фильм, который востребован российскими людьми. Люди, конечно, придут, потому что фильм этот в качестве патриотического фильма, российского фильма будет, наверное, основой осеннего кинопроката».Эдуард Стрельцов был самым молодым членом сборной. В честь этого сегодня в этом кинотеатре разыгрывается книга. Она достанется самому молодому посетителю.Главную роль исполнил Александр Петров. Этот выбор не случайный. В юности актер играл в футбол на любительском уровне. Но задействованы в фильме и профессиональные футболисты. Консультантом выступил Александр Мостовой.Ричард Самедов, зритель: «Только что вышел с кинотеатра, фильм действительно понравился, Саша Петров отыграл действительно хорошо. Атмосфера футбола передана прекрасно. То есть фильм держал в напряжении весь процесс».Кстати, выход фильма был запланирован ещё на 16 апреля, но был перенесен из-за пандемии. И наконец он увидел свет, став отдушиной для любителей спорта и российского кино.Артём Яковенко, Любовь Истратова«Вести-Владимир»