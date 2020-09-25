Чемпионат Чемпионат России и Всероссийские соревнования среди юношей и девушек по радиоспорту прошел в Дзержинске. в нем рпиняли участие владимирские спортсмены.

На Чемпионате России и Всероссийских соревнований среди юношей и девушек по радиоспорту в Дзержинске соревновались сильнейшие спортсмены страны. Владимирская команда отлично показала себя на сложных участках в густых нижегородских лесах.Золотую медаль в дисциплине «3,5 МГц» и серебро в дисциплине «144 МГц» получил мастер спорта России международного класса по радиоспорту Эдуард Годунов.В дисциплине «спортивная радиопеленгация – спринт» второе место завоевала мастер спорта России международного класса по радиоспорту Светлана Годунова.Среди юниоров серебро и бронзу заслужила Надежда Мельникова, мастер спорта России, неоднократная победительница мировых и европейских юниорских первенств. она заняла второе место на классической дистанции «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» и третье - в дисциплине «спортивная радиопеленгация – спринт».Третье место занял кандидат в мастера спорта Андрей Григорьев. Золотую медаль и звание чемпионки России среди женщин в дисциплине радиоспорта «спортивная радиопеленгация 144 МГц» выиграла Яна Михайлова. Оба спортсмена выполнили норматив мастера спорта России по радиоспорту.По итогам соревнований на Чемпионате России по радиоспорту владимирские спортсмены завоевали 7 личных медалей и одержали победу в командном зачёте.Во всероссийских соревнованиях высокие результаты показали молодые владимирские спортсмены:– Захар Щербаков – две золотые медали на классических дистанциях 3,5 и 144 МГц среди юношей до 17 лет;– Степан Щербаков – золотая и бронзовые медали на классических дистанциях 3,5 и 144 МГц среди юношей до 15 лет;– Анастасия Койкова – золотая медаль в дисциплине «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» среди девушек до 17 лет;– Маргарита Шмалько – золотая медаль в дисциплине «спортивная радиопеленгация 144 МГц» среди девушек до 15 лет;– Виктория Коблова – бронзовая медаль в дисциплине «спортивная радиопеленгация 144 МГц» среди девушек до 15 лет;– Илэйна-Кейт Аззопарди – бронзовая медаль в дисциплине «спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» среди девушек до 15 лет;– Борис Годунов – бронзовая медаль в дисциплине «спортивная радиопеленгация – спринт» среди юношей до 15 лет.Среди юниоров и юниорок медали всероссийских соревнований завоевали: Андрей Григорьев, Надежда Мельникова, Светлана Мельникова, Александра Ионова и Яна Михайлова.